أبو ردينة: صمود الشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل صفقة القرن

جهينة نيوز

أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني أن مبادرة ما يسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية كانت ستتحول إلى صفقة إقليمية لو لم يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي نشرته اليوم السبت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، إن "صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية أدى إلى تعطيل صفقة القرن، والتي لو نجحت كانت ستتحول إلى صفقة إقليمية تمس كل شعوب المنطقة ودولها".

وأوضح أبو ردينة أن "المنطقة اليوم أمام مفترق طرق لحسم قضايا مبدئية تمس المصالح العليا لشعوبها، والتي قد تخاطر بعض الأطراف بها من خلال محاولتها إحداث شرخ علني بمواقف قومية ثابتة ومبدئية، لذلك عليها الاصطفاف لصالح الخيار الوطني والقومي، لمنع تحويل صفقة القرن التي هدأت ولكنها لم تنتهي إلى صفقة إقليمية لا يمكن التكهن بعواقبها".

وحذر أبو ردينة من "تماهي البعض مع هذه الجهود التي ستنال من سيادة واستقلال دول والمساس بوجود أحزاب وحركات، وبالتالي سيتم تجاوز دور هذه الجهات مما يؤدي إلى مخاطر حقيقية".

وكالة وفا الفلسطينية