هل رفض محمد صلاح لبرشلونة سببه الخوف من ميسي؟!

جهينة نيوز

رفض المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عرضاً خيالياً من نادي برشلونة من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك حسبما كشف موقع «دون بالون» الإسباني، وذلك بعد أن أبدى النادي الكتالوني استعداده لدفع 180 مليون يورو لنادي ليفربول من أجل التعاقد مع صلاح، على أن يتقاضى «الفرعون المصري» راتباً سنوياً قدره 22 مليون يورو. وأضاف الموقع أن «محمد صلاح لا يفكر فى ترك ليفربول هذا الصيف ليس بسبب تفضيله اللعب في نادي ريال مدريد الإسباني، لكن بسبب تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الذي سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه في المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا في منتخب الأرجنتين».

يذكر أن فريق برشلونة يسعى لإبرام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن أحلامه تتحطم على صخرة اللاعبين مثل أنطوان غريزمان الذي قرر مواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد، ونيمار الذي يرفض العودة للنادي الكتالوني، وكذلك إيدين هازارد، في حين أن محمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة يورغن كلوب.

وكالات