الوزير خوري: معبر نصيب شريان حيوي للاقتصاد اللبناني

جهينة نيوز

قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري أنه من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجدداً براً عبر سوريا إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع، واصفاً المعبر الذي كان مغلقاً بسبب الحرب بالشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني.

وأوضح خوري في تصريح لرويترز أن على الحكومة اللبنانية السعي لإبرام اتفاق مع سوريا يمكن صادرات بلاده من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط من خلال معبر نصيب، مبيناً أن المفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 % بعدما اندلعت الحرب في سوريا.

يذكر أن الجيش العربي السوري أعلن بداية الشهر الجاري سيطرته الكاملة على معبر نصيب مع الأردن، عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد بضمانات سورية سلمت بموجبه الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا.