ألمانيا.. مذكرة اعتقال بحق مشتبه به بتنفيذ هجوم بسكين في حافلة

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة وممثلون للادعاء في ألمانيا أن محكمة ألمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق ألماني من أصل إيراني يشتبه في أنه منفذ هجوم بسكين في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد ولكن ليس هناك ما يدل على أن الهجوم كان إرهابيا.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 34 عاما أصاب عشرة أشخاص في الهجوم الذي وقع أمس الجمعة لكن لم يكن هناك ما يدل على أنه متطرف أو لديه دافع إرهابي.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم طلبوا إصدار مذكرة الاعتقال للرجل للاشتباه في أنه متهم بالشروع في القتل وإلحاق أذى جسدي وإشعال حريق. كما صدر أمر بإبقائه قيد الاحتجاز.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في لوبك إن دوافع ارتكاب الهجوم لا تزال غير واضحة إذ أن المتهم رفض التحدث عنها.

وقالت "ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان عملا إرهابيا".

والمشتبه به إيراني المولد لكنه حصل على الجنسية الألمانية قبل عدة سنوات وهو من سكان لوبك.

وقالت الشرطة والادعاء إن المتهم لم يعلق على الجرائم التي يشتبه في أنه ارتكبها ونُقل إلى سجن في لوبك.

وأظهرت لقطات مراقبة من الحافلة إنه ربما أراد إشعال النار فيها ليصيب أكبر عدد من الأشخاص ويقتل بعضهم.