الخزانة الأمريكية تحذر الصين من ضعف اليوان

جهينة نيوز

وجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين تحذيرا إلى الصين بشأن ضعف عملتها اليوان مؤخرا، قائلا إن وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثا عن أي علامات على تلاعب بالعملة.

وقال منوشين الجمعة من ساو باولو بالبرازيل، إن ضعف اليوان سيجري مراجعته في إطار أحدث تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة بشأن التلاعب بالعملة والذي سيصدر في الخامس من تشرين الأول على أساس النشاط في الأشهر الستة الأولى من 2018 .

وقال منوشين في إشارة إلى الصين "لا شك أن ضعف العملة يخلق ميزة غير عادلة لهم... سنجري مراجعة بعناية بالغة للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالعملة".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر.

وأضاف "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا"، وتابع أن "الصين تستغلنا منذ زمن طويل".

وكرر ترامب التأكيد أن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.