عاصفة مدارية تقتل 20 شخصا وتتسبب بفقدان 16 آخرين في فيتنام

جهينة نيوز

أعلنت لجنة إنقاذ فيتنامية أن العاصفة المدارية "سون تنه" تسببت في مقتل 20 شخصا وإصابة 14 فيما لا يزال نحو 16 آخرين في عداد المفقودين.

وتسببت السيول، التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في شمال فيتنام جراء العاصفة، في وقوع انهيارات أرضية في المناطق الساحلية بشمال البلاد يوم الخميس بينما أغرقت الأمطار الغزيرة العاصمة هانوي.

وذكرت لجنة البحث والإنقاذ في فيتنام في تقرير أن أكثر من 5000 منزل تعرضت لأضرار أو جرفتها المياه أو غمرتها أو أدت لانهيارها كما أتت المياه على نحو 200 ألف فدان من المحاصيل وتسببت في نفوق نحو 17 ألف رأس ماشية في أنحاء البلاد.

وفي بيان منفصل، قالت لجنة مواجهة الكوارث في فيتنام اليوم السبت إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدى الأيام القليلة المقبلة.