البدء بإخراج الدفعة الثانية من مسلحي ريف القنيطرة إلى الشمال

جهينة نيوز

افادت مصادر مطلعة بانتهاء اجراءات تجهيز خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بريف القنيطرة الى الشمال السوري.

وقالت المصادر أن الدفعة الثانية من الحافلات التى تقل الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم بدأت بالخروج من قرية أم باطنة بريف القنيطرة تمهيداً لنقلهم إلى شمال سورية.

من جانبها ذكرت صحيفة الوطن، أن إحدى المجموعات الإرهابية تعرقل تنفيذ الاتفاق في الحميدية وجباتا الخشب بريف القنيطرة وترفض الخروج حتى تحقيق شروطها ومنها خروجها بالسيارات الخاصة دون تفتيش من قبل الجيش أو الشرطة الروسية