ماتيس.. يجب أن تكون هناك استثناءات في تطبيق قانون "كاتسا"

جهينة نيوز

طالب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بمنح استثناءات من العقوبات الأميركية ضد الدول التي تشتري أسلحة من موسكو بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى المحور الروسي.

وقال ماتيس في بيان إنه "يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا"، موضحا أنه يجب أن تكون هناك استثناءات في تطبيق قانون "كاتسا" الذي يجري بموجبه فرض عقوبات على من يشتري أسلحة روسية.

وأضاف: "إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية".

وبيّن الوزير أن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا.

وما زال القانون يثير جدلا في الولايات المتحدة إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات على حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات.