المركزي يوافق على تسديد مبلغ 9.4 ملايين ليرة لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة

جهينة نيوز

وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على تسديد مبلغ 9.4 ملايين ليرة سورية لـ 77 مواطن وذلك لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوهة المقدمة من قبلهم والموصوفة في محضر دراسة اللجنة، من أصل 11.2مليون ليرة تم التصريح عنها كأوراق نقدية مشوهة.

وبموجب القرار الصادر عن اللجنة بهذا الخصوص، فإن أقل مبلغ تم التصريح عنه هو 500 ليرة سورية وبدون ضبط شرطة كون أن الضبط ينظم لمبلغ 5 آلاف ليرة وما فوق. وأن أعلى مبلغ تم التصريح عنه هو 2.5مليون ليرة سورية نظم به ضبط حريق بسبب ماس كهربائي، يليها التصريح عن مبلغ مليون وخمسين الف ليرة سورية نظم به ضبط بسبب رطوبة لسوء التخزين.

وأشار القرار إلى أن أسباب التشويه تباينت بين “حريق – تلف – رطوبة – سوء تخزين – قوارض – تمزق”.

الوطن اون لاين