حريق ضخم في أكبر مستوطنة اسرائيلية على حدود غزة

جهينة نيوز

اندلع حريق كبير، ظهر اليوم، السبت، في إحدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بسبب بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، ظهر اليوم، السبت، أنه رغم إعلان اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، فجر اليوم، اندلع حريق كبير في مستوطنة "نحال عوز"، إحدى أكبر المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأكدت القناة على شريط أخبارها القصير، أن الحريق هو الأول، اليوم، السبت، بعد إعلان التهدئة في قطاع غزة.

وسبق وأن صرح مصدر عسكري إسرائيلي بارز بأن حركة حماس ملزمة بوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة وبالونات الهيليوم المشتعلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، السبت، بأن مصدرا عسكريا أكد إلزام حركة حماس بوقف إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة، بعدما طلبت وقف إطلاق النار، وإذا لم تنفذ ذلك فعليها دفع الثمن غال.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن حماس طلبت وقف إطلاق النار أمام الجيش الإسرائيلي، حيث ناشدت مصر التدخل لذلك، وبالتالي فهي ملزمة بناء على اتفاق التهدئة بوقف "الإرهاب"، و"إرهاب" الطائرات الورقية الحارقة، وهو ما نقلته القاهرة للحركة في القطاع، من ضرورة الالتزام بعد التصعيد أمام الجدار الفاصل بين الطرفين.