بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الجهود الإنسانية المشتركة للغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله عددا من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على البعد الإنسانية للتسوية في سوريا، وتنفيذ مبادرة مساعدة سكان الغوطة الشرقية.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم السبت: "استمرار للمحادثات التي عقدت يوم 15 يوليو تموز في موسكو، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

وأشار البيان، إلى أن الرئيسان ركزا الاهتمام على الأبعاد الإنسانية لتسوية الأزمة السورية وتنفيذ المبادرة الروسية الفرنسية المشتركة للإسهام في مساعدة سكان الغوطة الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن طيران النقل العسكري الروسي، أوصل 44 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من فرنسا إلى سوريا.

وذكر بيان مشترك، أمس الجمعه، أن روسيا وفرنسا تعتزمان إيصال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أيام قريبة في إطار مشروع مشترك. وأكد البيان الروسي الفرنسي المشترك، أن المساعدات تتألف من مواد طبية أساسية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة، إضافة لأدوية رئيسية مخصصة لعلاج 15000 إصابة طفيفة.

سبوتنيك