الهاشتاغ ينضم لفيديوهات يوتيوب لتسهيل عملية البحث

جهينة نيوز

سهلت جوجل عملية العثور على مقاطع الفيديو الخاصة بالموضوعات الشائعة على يوتيوب، فإذا كنت تستخدم موقع يوتيوب عبر هاتفك الاندرويد أو جهاز الكمبيوتر، فستلاحظ أن عناوين الفيديوهات أصبحت تتضمن هاشتاغ.

تهدف إضافة الهاشتاج إلى ضبط خوارزمية البحث لأولئك الذين يستخدمون يوتيوب، وإذا كنت تريد إضافة هاشتاغ إلى الفيديو الخاص بك بحيث يسهل العثور عليه، فكل ما عليك فعله هو إضافته فى عنوان الفيديو أو الوصف.

وإذا قررت عدم تضمين أى هاشتاغ فى العنوان، فإن العلامات الثلاث الأولى التى يعثر عليها يوتيوب فى الوصف ستظهر فوق عنوان الفيديو تلقائيًا.

إذا كنت مستخدمًا بسيطًا فى يوتيوب يريد العثور على مزيد من المعلومات حول موضوع معين، فيمكنك الآن الضغط على الهاشتاغ فى عنوان الفيديو للانتقال إلى صفحة نتائج البحث لمشاهدة مقاطع الفيديو ذات الصلة.

وقامت جوجل بالفعل بتحديث صفحة دعم يوتيوب بمعلومات حول كيفية استخدام الهاشتاجات.