سرقة بيانات بهجوم الكتروني لأكثر من مليون مواطن بينهم رئيس الوزراء السنغافوري

جهينة نيوز

تسبب هجوم إلكتروني كبير، استهدف نظام الصحة العامة بسنغافورة، في اختراق بيانات مليون ونصف المليون مواطن من بينهم رئيس الوزراء.

ووفقا لبيان وزارة الصحة في سنغافورة نقلته وكالة سبوتنيك استهدف المهاجمون بشكل متكرر البيانات الشخصية لرئيس الوزراء لي هسين، بغرض الحصول على معلومات عن الدواء الذي تناوله.

وفتحت السلطات تحقيقا في الهجوم الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ"القياسي"، وما زال التحقيق جاريا إلى الآن.

وشمل الهجوم بيانات رئيس الوزراء والأشخاص الذين زاروا العيادات الخارجية من مايو/أيار 2015 إلى 4 يوليو/تموز، حيث تم نسخ بياناتهم.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم لم يتسبب في أي تغييرات على النظام أو البيانات أو سير العمل.

وخضع رئيس وزراء سنغافورة لعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستاتا، معلقا أنه إذا كان المتسللون يبحثون عن سر من أسرار الدولة أو شيء لإحراجه "سيصابون بالإحباط".