بنزيما ينعت رئيس نابولي الإيطالي بـ"المجنون"

جهينة نيوز

سخر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من تصريحات أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي، حول ضمه وزميله السابق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى صفوف النادي الإيطالي.

وعندما سئل رئيس النادي الإيطالي عن إمكانية التعاقد مع نجم الملكي ولاعب باريس سان جيرمان، رد بأن فريقه لا يستقطب سوى اللاعبين الصغار في السن.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، علق بنزيما صاحب الـ30 عاما على تصريحات دي لاورينتس بالقول: "مجنون آخر ينضم للقائمة".

وأضاف المتوّج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع النادي الملكي في إشارة إلى رقم قميصه مع الميرينغي: "رقم 9 يثير جنونهم".