برشلونة سيتخلى عن ديمبلي..!؟

جهينة نيوز:

أشارت عدة تقارير صحفية، أن برشلونة لن يُمانع في رحيل اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق، في حال تلقى عرضا مناسبا، لا سيما وأن "البلوغرانا" اقترب من الحصول على خدمات النجم البرازيلي ويليان من تشلسي.

ويسعى نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي لاعب برشلونة، ولكن وفقا لشروط معينة.

وبحسب تقرير الموقع اشترط العملاق اللندني استعارة الدولي الفرنسي عوضا عن دفع مبلغ كبير لشرائه.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن التحاق ديمبلي بآرسنال سيضخ دماء جديدة في فريق "المدفعجية" لا سيما بعد رحيل المدرب أرسين فينغر، وقدوم الإسباني أوناي إيمري من باريس سان جرمان.

وتوج عثمان ديمبلي الذي يمتاز بالسرعة والمهارة الفائقة في المرواغات مع المنتخب الفرنسي منذ أيام قليلة بكأس العالم 2018 بروسيا، حيث شارك في 4 مباريات من أصل 7.

وشارك ديمبلي (21 عاما) مع برشلونة خلال الموسم الماضي في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أخرى.