بالفيديو: عمليات الجيش في ريف القنيطرة وتوثيق انتشاره في أم باطنة ورصد تجمع الحافلات وهي تقل المسلحين من المنطقة

السبت, 21 تموز 2018 الساعة 12:36 | شؤون محلية, أخبار محلية


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