X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
مقتل وإصابة 850 مسلحا من المتشددين خلال أسبوع في افغانستان
مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري الايراني في اشتباك مع ارهابيين غرب ايران
سرقة بيانات بهجوم الكتروني لأكثر من مليون مواطن بينهم رئيس الوزراء السنغافوري
بنزيما ينعت رئيس نابولي الإيطالي بـ"المجنون"
قادة المال بمجموعة الـ 20 يجتمعون تحت مظلة "الحرب التجارية"!
برشلونة سيتخلى عن ديمبلي..!؟
محكمة كندية ترفض تجسس استخباراتها في الخارج
لبنان: المركز الروسي لتنسيق عودة السوريين إجراء عملي متكامل
بالفيديو: عمليات الجيش في ريف القنيطرة وتوثيق انتشاره في أم باطنة ورصد تجمع الحافلات وهي تقل المسلحين من المنطقة
مسلحو المزيريب واليادودة بريف درعا يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش
كيسنجر يكشف خطأ "الناتو" الذي استفز بوتين!
سورية: قانون "الدولة العبرية اليهودية" اعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
لبنان يسعى لزيادة صادراته للشرق الاوسط عبر البوابة السورية!
ناسا تستعد لإطلاق مسبار في الغلاف الجوي الحارق للشمس
الاستعداد لإنشاء آلية للتعاون العسكري والنووي بين الصين والإمارات
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو: عمليات الجيش في ريف القنيطرة وتوثيق انتشاره في أم باطنة ورصد تجمع الحافلات وهي تقل المسلحين من المنطقة
السبت, 21 تموز 2018 الساعة 12:36 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
الجيش يسيطر على تلال وقرى وبلدات عدة في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة
فصائل من «الجيش الحر» و«النصرة» تبايع "داعش" غربي درعا استباقاً لهجوم سيشنه الجيش العربي السوري
تجهيز 39 حافلة تقل عشرات الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة
22 قرية جديدة في يد الجيش العربي السورية وانهيارات متسارعة للإرهابيين في درعا
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف درعا ويسيطر على عدد من القرى والبلدات
اقرأ المزيد...
مسلحو المزيريب واليادودة بريف درعا يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش
237 مليون ليرة لتحضيرات مهرجان بلودان 2
الجيش يسيطر على تلال وقرى وبلدات عدة في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة
منح شهادات بحرية معترف بها دولياً
الشؤون الاجتماعية: خطة تنسيق مع التعليم العالي لتحقيق مواءمة بين الحاجة والطلب بسوق العمل
تجهيز 39 حافلة تقل عشرات الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة
22 قرية جديدة في يد الجيش العربي السورية وانهيارات متسارعة للإرهابيين في درعا
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف درعا ويسيطر على عدد من القرى والبلدات
من زيارة الرئيس الأسد والسيدة أسماء لمخيم أ بناء النصر
تكريم عدد من الأطفال الموهوبون المشاركين ببرنامج ذا فويس كيدز بدمشق
الرئيس الأسد وعقيلته يزوران مخيم أبناء النصر بمصياف
وصول كامل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا إلى مركز الإقامة المؤقت
القنيطرة.. خلافات بين الميليشيات المسلحة وتأجيل خروجها إلى الشمال السوري ليوم غد
توقعات بخروج 1500 مسلح اليوم ضمن اتفاق القنيطرة
10 بنود لاتفاق اخراج المسلحين وتسوية اوضاع الراغبين في القنيطرة ؟
أضف تعليق
أخبار اخرى
مقتل وإصابة 850 مسلحا من المتشددين خلال أسبوع في افغانستان
مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري الايراني في اشتباك مع ارهابيين غرب ايران
سرقة بيانات بهجوم الكتروني لأكثر من مليون مواطن بينهم رئيس الوزراء السنغافوري
بنزيما ينعت رئيس نابولي الإيطالي بـ"المجنون"
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم السبت 2018/7/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
أبراج يوم الجمعة 2017/7/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
هيفا وهبي تنشر صورة " مثيرة " وتمنع التعليقات عليها
معن عبد الحق يعلن خطوبته من شابة لبنانية
الأكثر مناقشة
عملاق بنعل ممزّق.. سيارات القطاع العام في غرفة العناية المشددة ارتباك حكومي في معالجة تنسيق الآليات القديمة!
الصين.. الحرب الاقتصادية ستوقف عملية الانتعاش وتهز أسس نمو الاقتصاد العالمي
الممثل الامريكي "ارنولد" يصف ترامب بـ"المعكرونة المسلوقة"!
عشية هلسنكي.. ترامب يصف روسيا والصين بالأعداء
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.