مسلحو المزيريب واليادودة بريف درعا يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش

جهينة نيوز

واصلت المجموعات المسلحة في بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي تسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش وذلك بعد انضمام البلدتين للمصالحة المحلية.

وتسلمت وحدة من الجيش اليوم من المسلحين في بلدتى المزيريب واليادودة بالريف الغربى /7/ دبابات و/3/

عربات مدرعة /بى أم بى/ وعتادا متنوعا على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط في سياق الاتفاق الذي ينص ايضا على تسوية اوضاع المسلحين.

وتأتي هذه الاتفاقات على وقع انتصارات الجيش المتتالية خلال عمليته العسكرية لانهاء الوجود الارهابي في محافظة درعا حيث حرر عشرات القرى والبلدات ما عجل في استسلام المسلحين وانضمام عدد من القرى والبلدات الى المصالحة ودخول وحدات الجيش اليها.

سانا