سورية: قانون "الدولة العبرية اليهودية" اعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

جهينة نيوز

ادانت سورية اليوم السبت بأشد العبارات الذي صادق عليه كنيست الكيان الاسرائيلي الغاصب.

واكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين ان القانون يكرس عنصرية كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال منظومة فصل عنصري تتجاوز في بشاعتها نظام الابارتيد البائد في جنوب افريقيا.

واوضح المصدر ان القانون الاسرائيلي لم يكن ليصدر لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الادارات الامريكية المتعاقبة لهذا الكيان المارق والخارج عن الشرعية الدولية.

وبين ان هذا القانون يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والانساني في فلسطين.