الاستعداد لإنشاء آلية للتعاون العسكري والنووي بين الصين والإمارات

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن الصين والإمارات أعربتا بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الإمارات، عن استعدادهما لوضع آلية للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين، وكذلك تعزيز التعاون في مجال التقنيات النووية.

وجاء في البيان: "قيم الجانبان عاليا الصداقة والتعاون المثمر بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وأعربا عن استعدادهما لوضع آلية لتعاون القوات المسلحة للبلدين وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات عالية المستوى، والتعاون بين مختلف أشكال القوات، وإجراء تدريبات مشتركة، وتحضير الكوادر".

وأضاف البيان: "يجب على الصين والإمارات تعزيز التعاون في مجال التقنيات النووية، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي في مجال منع الانتشار وفي إطار الاتفاقيات المعنية حول مراقبة الصادرات، والمشاركة معا في مكافحة تهريب المواد النووية".

وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات والتي بدأت يوم 19 تموز/يوليو الجاري، ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والآفاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.