قتلى وجرحى في مدن عراقية نتيجة تصادم القوات الأمنية مع متظاهرين

جهينة نيوز

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف بدر، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى الآن ٤٥ إصابة، بينهم شخصين لقوا حتفهم في الديوانية والنجف، وذلك نتيجة استخدام القوة والغاز المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية.

وقال بدر، متحدثا للقناة العراقية الرسمية، بأن: "أغلب الإصابات هي للقوات الأمنية وجميعها طفيفة حيث حالة بعض تلك الإصابات لم تتطلب إدخال مستشفى، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الأحداث".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في بيان أن:"الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين"، قائلا "شكلنا خلية أزمة لتلبيتها، واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 15 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى إلتزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.