فضيحة جنسية جديدة لـ ترامب!

جهينة نيوز

فجرت صحيفة "نيويورك تايمز" امس الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالفضيحة الجنسية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والممثلة الإباحية كارين ماكدوجال.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI حصل على تسجيل صوتي لترامب ومحاميه السابق، مايكل كوهين، يتحدثان فيه عن ماكدوجال، التي كانت تربطها علاقة مع ترامب منذ 2006.

وأشارت الصحيفة إلى أن FBI حصل على التسجيل عندما داهم منزل كوهين العام الجاري، وأن تاريخ الشريط الصوتي يعود حينما كان ترامب مرشحًا للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016، لافتة إلى أن كوهين سجل هذه المحادثة سرًا.

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن ترامب كان يتحدث عن دفع مقابل مادي لماكودجال مقابل عدم التحدث عن علاقتها مع ترامب خوفًا من تقويض سمعته تزامنًا مع المارثون الانتخابي.

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا موسعًا حول تورط كوهين في هذه العلاقة المشبوهة والمبالغ النقدية التي دفعها للممثلة الإباحية، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفًا للقوانين الفيدرالية التي تتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة.

وقال المحامي الحالي لترامب، رودي جولياني، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز": "لا يوجد ما يدين الرئيس الأمريكي في هذا التسجيل، ولا يوجد ما يؤكد أن ترامب علم بأمر هذه الرشوة قبل وقت المحادثة".

والمعروف ان مايكل كوهين يخضع حاليا لتحقيق واسع من قبل "اف بي اي" يمكن ان يؤدي الى ملاحقته قضائيا.

وكان هذا التحقيق جرى جزئيا بناء على طلب المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطوء بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وسبق ان اعلن كوهين مرارا بانه دفع مبلغ 130 الف دولار الى ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقابل سكوتها عن اقامة علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

ومع انه معروف بولائه التام لترامب، فان مايكل كوهين في النهاية كشف ان هناك حدودا لهذا الولاء.

وقال كوهين في مقابلة مع شبكة "اي بي سي" مطلع تموز/يوليو "انا وفي لزوجتي وابنتي وابني، وسأبقى دائما كذلك" قبل ان يضيف "انا اضع عائلتي وبلادي فوق كل اعتبار".