قتلى في صفوف العدوان السعودي بالجوف اليمنية

جهينة نيوز

قتل عدد من قوات العدوان السعودي مساء امس اثر تدمير الياتهم وتفجير عبوات ناسفة في تجمعاتهم بجبهات الجوف في اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكرى يمنى قوله ان وحدة الهندسة بالجيش اليمني تمكنت من تدمير اليتين بعبوتين ناسفتين شرق صبرين وفي المهاشمة بمديرية خب والشعف وتدمير عربة عسكرية بعبوة ناسفة ومصرع جميع الذين كانوا على متنها في المصلوب.

وأضاف المصدر ان 5 من جيش العدوان لقوا مصرعهم في حام بالمتون والعقبة بخب والشعف بانفجار عبوات ناسفة لوحدة الهندسة.

وكانت مدفعية الجيش اليمنى واللجان الشعبية دكت في وقت سابق مركز تجمعات العدوان غرب جبهة وقز بمديرية المصلوب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.