منح شهادات بحرية معترف بها دولياً

جهينة نيوز

أوضح المهندس محمد علي أحمد مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري أن المؤسسة تعمل على تدريب وتأهيل العاملين في البحر وفق المتطلبات الدولية وزيادة خبرتهم وكفاءتهم في مجال العمل من خلال التدريب العملي والنظري واستخدام أجهزة المحاكاة ومنح المتدربين الشهادات المعتمدة دولياً من بلد جنسيتهم، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال على البحارة بكل رتبهم واختصاصاتهم، حيث إن المؤسسة توفر على البحارة لقاء التدريب والشهادة 50% من الأجور التي كان يدفعها المتدرب في الدول المجاورة إضافة لتوفير نفقات السفر والإقامة والفيزا.

وتتضمن خطة 2018 افتتاح الدورات التدريبية الفنية والإدارية والمالية ودورات تقنيات المعلومات، ودورات تدريبية في مجال اللغات، ودورات أنظمة الإدارة والجودة.

كما تعمل المؤسسة على الانتشار والتوسع واستقطاب المتدربين العرب والأجانب، من خلال المنافسة بالجودة والنوعية في مجال التدريب، وأيضاً أجور الدورات التي تعد منخفضة مقارنة مع الجهات الخارجية.

وعن تطور مستوى إيرادات المؤسسة يؤكد مديرها العام أنها تطورت بشكل جيد جداً من عام 2011 حيث كان الايراد صفراً وصولاً إلى 157 مليون ليرة عام 2017، أما العام 2018 فقد بلغ 114 مليوناً حتى تاريخ 31/5/2018.