جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتصفية رئيس المكتب السياسي لحماس!

جهينة نيوز

وجه الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قال فيه إنه " لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب".

وقال أدرعي في تغريدة: "السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأن الحبل سينقطع في وقت ما".

واتهم أدرعي في تغريدته، قائد حماس بأنه اختار تأزيم الوضع في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل أحد عناصره عند حدود قطاع غزة، وحمل حركة حماس المسؤولية، تلاه مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة.

وجاءت هذه التطورات في سياق إعلان جيش العدو عن بدء هجوم واسع على القطاع بحجة الرد على إطلاق نار استهدف جنوده على الحدود الشرقية لغزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق سلسلة غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 4 فلسطينيين 3 منهم من كتائب القسام، والرابع مواطن قتل أثناء وجوده شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة.