ترامب: اتعامل مع بوتين بطريقة دبلوماسية!

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طريقة تعامله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، طريقة دبلوماسية ولا تنم عن الليونة، متهما الإعلام الأمريكي المناهض له بالنفاق.

وكتب ترامب في تغريدة على توتر امس الجمعة: "لقد تعرضت لانتقادات لاذعة من الإعلام الزائف بسبب إبداء اللطف الزائد للرئيس بوتين. في الماضي كانوا سيسمون ذلك دبلوماسية، ولو كنت أصرخ وأهدد، لاعتبروا ذلك قسوة زائدة. تذكرون أنهم قالوا وقتها إنني كنت بالغ القسوة مع ؟الزعيم الكوري الشمالي/ كيم. إنهم منافقون!".

وعقد ترامب وبوتين أول قمة لهما الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتبرتها معظم وسائل الإعلام الأمريكية والدولية هزيمة دبلوماسية للرئيس الأمريكي.