استشهاد أربع فلسطينيين وجرح 120 في قطاع غزة.. وحماس: على الاحتلال أن يتحمل العواقب

جهينة نيوز

حملت حركة حماس «إسرائيل» المسؤولية عن التصعيد ضد قطاع غزة، وقال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس" في بيان صحفي: اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه. على الاحتلال أن يتحمل النتائج والعواقب.

في الوقت الذي اعترف فيه الجيش الإسرائيلي لاحقاً بمقتل أحد جنوده، بعد إعلان الطيران الإسرائيلي استهداف 15 هدفاً في القطاع تشمل مقار قيادية ومستودعات أسلحة ومواقع مراقبة وتدريب تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وكانت مقاتلات الاحتلال شنت مساء اليوم غارات على قطاع غزة أدت لاستشهاد 3 فلسطينيين جراء القصف فيما استشهد رابع برصاص القوات الإسرائيلية شرق غزة في وقت أصيب فيه 120 فلسطينياً حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكالات