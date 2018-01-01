بومبيو يطالب الأمم المتحدة بـ"تطبيق كامل للعقوبات" على بيونغ يانغ

جهينة نيوز

طالب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الأمم المتحدة بـ"تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى التوصل الى نزع أسلحتها النووية.

وطالب بعد لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضاً بـ"وقف عمليات النقل غير القانونية" للنفط التي تسمح لبيونغ يانغ، حسب قوله، بتجاوز الحصص التي تفرضها الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن بومبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الحرب خلال قمتهما يوم الاثنين.

وأضاف بومبيو أنه يرحب بالمحادثات المرتقبة بين ترامب وبوتين في واشنطن.