أبراج يوم السبت 2018/7/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/21: أخلاق وحظ، عنوان للتضحية، أكثر شيء روحانياته عالية، دائماً يظهر مرح لكن حظه الكبير في المجتمعات، هو برج السعادة والتوفيق دائماً في الحياة، يرمز للصحة والقوة والنجاح العالمي في الحياة لأنه يأتي أحياناً بأواخر عمره وبعد مجهود شاق، يوجد تفاخر، غرور لكن يتغلب عليه عندما يصل للشيخوخة يصبح سعيد وموفقين في الحياة وأغنياء، هذه السنة عنده دقة أكثر وروتين وعادات جديدة سوف يدخلها لحياته يمكن أن يكون المهنة سوف يملك فيها روح القائد لأنه يكره التبعية، الصحة يكون فيها نقاط حساسة، عليه أن ينتبه على صعيد الصحة أما على صعيد العقارات والتنقلات فهي سنة العقارات والتنقلات وتغيير اقامة، انتبه من فقدان أحد الأصدقاء، بمعهى سنة للمغامرات وللاتصالات وللمواهب ويمكن أن يميل للغضب والتعجرف بنهاية السنة بسبب وجود بعض العرقلة أو بعض الخسارات، كن حذر، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: عنده فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي أو شراء حاجات ثمينة أو يجد استحقاق مالي أو توظيف أموال، دقق بالتفاصيل نوعاً ما المعنويات تظهر عندك باتجاه الأمور التي فيها دفع فواتير واستحقاقات، انتبه من التباس، لا تسمح للقلق أو يسيطر عليك، اليوم الأمور عندك من تعويض وشراكة، لا يناسبك الزعل، سارع لتقريب وجهات نظرك لأن المفاوضات لك اليوم مولود الحمل.

الثور: بما أن القمر في العقرب ترغب بشراكة، اليوم مناسب لقيام بعمل يتطلب تعاون من طرف آخر، لا تنفعل حاول الإضاءة على ايجابياتك، لا ينفعك التوتر والجدال عالج كل أمورك بأعصاب باردة ولا تتسرع باتخاذ القرارات.

الجوزاء: يبدو العمل بالتراكم عليك تدريجياً، عليك أن تنجز ما بوسعك دون أن تبالغ بصحتك وغذائك، اليوم تكون أكثر شيء تنظيم وتدير أعمالك بشكل أفضل، تجنب إثارة العداوات، إهمال وضعك الصحي ممنوع، عليك أن تكون عند حسن الظن.

السرطان: تشتد رغبته بالتقرب من أحبائه يقضي أوقات ممتعة معهم، فترة مثمرة ايجابية تستعيد إشراقتك، تسحر الكثيرين بحضورك، جو مناسب لتلبية دعوات واستطاعتك المبادرة والظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة وإفراغ المحاولات.

الأسد: تحتل الأمور المنزلية والعائلية القسط الأكبر من تفكيرك، تجد تعاون من أفراد عائلتك، تضطر لاهتمام وتصليحات منزلية أو غيرها، لا تفقد اتزانك وثقة الأحبة، قد تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة، ربما مسألة شخصية ومصاريف اضافية.

العذراء: اتصالات، تنقلات، تخرج بنزهة قصيرة، تعامل مع أخ أو جار، تتمتع بسرعة بديهة، باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة، تطرح أفكار جديدة، تحصل على فرصة جديدة، تفسير مشاعرك وتبرير مواقفك، تنشط تنقلاتك واتصالاتك.

الميزان: ثمة الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، خطواتك مالية، شراء حاجة ثمينة، تعالج استحقاق، لا تتسرع بتوظيف الأموال، دقق بالتفاصيل لتطمأن خواطرك نوعاً ما وتتحسن معنوياتك بشكل ملحوظ، تفائل.

العقرب: الفترة أفضل، خطوات، القمر عندك انفراج، تقدم ملموس، تتحلى بحكمة واقعية لأنها تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات، تستعيد سيطرتك، تحقق نجاح، تغير مكان إقامتك، تغير شيء في شكلك.

القوس: يسيطر التعب عليك، عليك أن تنظم أمورك، تحافظ على صبرك، تتعامل مع الغير بهدوء، تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس، لا تسمح للقلق المسيطر أن يمنعك من العمل والنشاط، نظّم أمورك وضعّف جهودك وانتبه من نميمة أو ضياع أشياء.

الجدي: يرتكز إهتمامك اليوم على حياتك الاجتماعية، تتلقى دعوة لحضور حفلة مناسبة، اطلب مساعدة، لا تتردد بتقديم المساعدة، تحالف مع الأصدقاء والزملاء والجيران، لا تبقى وحيد، اخرج للقاء الناس لأن اليوم للحياة الاجتماعية.

الدلو: يرتكز اهتمامك على مصالحك المناسبة، يبحث عن عمل، أفضل ما لديك لعلك تحقق انجاز أو تحرز تقدم مفاجئ، قد تظهر متاعب عائلية أو شخصية، المطلوب منك أن تكون على قدر المسؤولية، فترة صعبة عند الدلو.

الحوت: ينشط بسفر واتصال، يشارك في حفلة وورشة، يتقرب من أحبائه، يعزز علاقته معهم، يلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة، أجواء لطيفة، يعزز علاقاته الاجتماعية والعائلية، فترة مثمرة على جميع الأصعدة إن كان بأوراق أو ربح.