تجهيز 39 حافلة تقل عشرات الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة

جهينة نيوز

تم تجهيز 39 حافلة تقل العشرات من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم وإخراجها من قرية أم باطنة تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية.

وبدأت ظهر اليوم الإجراءات لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الوجود الإرهابي فيه.

ودخلت وحدات من الجيش صباح اليوم إلى قرية عين التينة وقرقس في ريف القنيطرة بعد إخراج الإرهابيين منها.

كما تم تجميع الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرى ريف القنيطرة في قرية أم باطنة حيث من المقرر أن يتم في وقت لاحق إخراجهم بقافلة واحدة باتجاه قرية نبع الصخر ومن ثم إلى شمال سورية.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس بعودة الجيش إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الارهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

سانا