بومبيو يأمل بعقد لقاء ثان بين بوتين وترامب في واشنطن

الجمعة, 20 تموز 2018 الساعة 21:07 | سياسة, عالمي

بومبيو يأمل بعقد لقاء ثان بين بوتين وترامب في واشنطن

جهينة نيوز

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ويعتبره مؤشرا جيدا.

و أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقد في واشنطن خريف هذا العام.

وقال بومبيو للصحفيين: "يسرني أن زعيمي دولتين مهمتين يواصلان اللقاءات، وفي حال عقد هذا اللقاء في واشنطن، فإن ذلك مؤشر للأفضل، إن هذه المباحثات مهمة جدا".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في عقد هذا اللقاء.


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