«محمد صلاح» ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية

الجمعة, 20 تموز 2018 الساعة 19:50 | رياضة, كرة القدم

«محمد صلاح» ضمن القائمة النهائية للكرة الذهبية

جهينة نيوز

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» لعام 2018.

وتقاسم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر 10 كرات ذهبية في آخر 10 سنوات، بواقع 5 كرات ذهبية لكل لاعب.

وفيما يلي قائمة المرشحين للجائزة:

- ليونيل ميسي (برشلونة)

- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

- رافاييل فاران (ريال مدريد)

- محمد صلاح (ليفربول)

- إدين هازارد (تشيلسي)

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- نغولو كانتي (تشيلسي).

المصدر : وكالات


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