دبلوماسي بولندي: بوتين وترامب لا يشحذان السكاكين لطعن أحدهما الآخر

جهينة نيوز

دعا السفير البولندي السابق في موسكو «ستانيسلاف تشوسك» لوقف تحريض الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على بعضهما البعض، «فهما لا يريدان الحرب ولا يشحذان السكاكين لطعن أحدهما الآخر»، فهو مقتنع بأن المحادثات بينهما في هلسنكي خلت من الخطاب العسكري، وهذه إشارة جيدة.

وقال تشوسك في حديث لموقع «ناتيمات» نقله موقع RT: لم أفاجأ بسلوك ترامب حتى لو لم أكن أؤمن بذلك تماماً، فإنني أفضل الكلام عن الانفراج والتعاون والانفتاح وليس عن المواجهة وعرض العضلات والترهيب من قبل الطرفين، وأعتقد أنه من الملاحظ أن قادة كلا طرفي الصراع لا يريدون الحرب.

وأضاف الدبلوماسي البولندي: أنا مقتنع بأن الوضع في أوكرانيا لن يجد طريقه للحل إذا استمر الصراع بين روسيا والولايات المتحدة، فاحتدام الأمور بين قوتين عظمتين مسلحتين لا ينتظر منه أي شيء جيد، مؤكداً أن تواتر الشكوك حول سياسة ترامب يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، وأن تدفع الأمريكيين لتمني الحصول على قائد قوي للولايات المتحدة على غرار القائد في روسيا. إذ قال: يحكم بوتين بيد قوية وبكفاءة، ولا يواجه أي تحديات داخلية لسياسته ولا تتم مساءلة قيادته محلياً، بينما قيادة ترامب عكس ذلك. وهذا يخيفني قليلاً.

وأضاف السفير السابق أنه كان يشجع فوز «الممثلين» الذين شاهدهم الجميع في هلسنكي، وليس المتفرجين، الذين كانوا إلى حد الدهشة، غاضبين ومتفرقين للغاية.