بري: القانون العنصري الإسرائيلي الجديد اغتيال صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

جهينة نيوز

«القانون العنصري الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يشرع الاستيطان ويكرس احتلال القدس وينسف كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية» هذا ما أكده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قائلاً: هذا القانون يمثل فصلاً جديداً من فصول العدوان الصهيوني المتواصل على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويمثل عدواناً على الكرامة العربية الإنسانية جمعاء، وهو اغتيال صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 وللاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 لعام 1965 ونسف لكل القرارات الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية.

ودعا بري المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية ووضع حدد لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني.