نيمار يسخر من وقوعه المتكرر بفيديو: مبابي ظاهرة وبوفون عظيم

جهينة نيوز

لم يجد النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان «نيمار دا سيلفا» أظرف من الرد على وقوعه المتكرر في مونديال روسيا 2018 حيث أهدر ما يقارب 14 دقيقة حسب تقارير إلا أن ينشر فيديو على حسابه في أنستغرام يسخر فيه من سقوطه المتكرر وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال وهم يقلدونه.

كما أشاد نيمار بزميله في الفريق «كيليان مبابي» نجم المنتخب الفرنسي بعد تتويجه ببطولة كأس العالم، إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة «لوباريزيان»: مبابي ظاهرة، إنه لاعب عظيم، أنا سعيد بما حققه اللاعب الشاب مع منتخب الديوك في المونديال.

وعن المخضرم بوفون، المنضم حديثاً لسان جيرمان، أوضح نيمار «إنه شرف لي أن أتواجد في غرفة خلع الملابس مع حارس مرمى عظيم مثل بوفون».

المصدر : وكالات