لماذا تأجَّل عرض فيلم تارانتينو «كان يا ما كان في هوليوود»؟

جهينة نيوز

قررت شركة «سوني بيكتشرز» المنتجة لـفيلم «Once Upon a Time in Hollywood.. كان ياما كان في هوليوود» للمخرج الأميركي الشهير كوينتن تارانتينو (1963) أن تؤجل موعد عرضه الذي كان مقرراً في 9 آب القادم ليصبح في 26 تموز من العام المقبل.

عزت بعض المصادر سبب التغيير إلى تزامن توقيت الإصدار الأصلي مع ذكرى مرور 50 عاماً على قتل الممثلة شارون تيت التي يدور حولها الفيلم، بينما رأت مصادر أخرى أن ذلك يعود لأسباب تجارية صِرف، بغية ضمان حصول الفيلم على فترة عرض أطول خلال موسم الصيف.

يذكر أن الفيلم يجمع بين ليوناردو دي كابريو الذي يجسد دور نجم سابق وبراد بيت الذي يلعب دور ممثله البديل، بالإضافة إلى النجوم: كَداكوتا فانينغ، لوك بيري، داميان إميل هيرش، كليفتون كولينز جونيور، وتيم روث. ويتمحور هذا العمل حول جريمة قتل زوجة المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي شارون تيت، التي تؤدي دورها الأسترالية مارغوت روبي، على يد أتباع تشارلز مانسون، في ستينات القرن الماضي.

المصدر :وكالات