سامسونغ ستطلق هاتفاً ذكياً قابلاً للطي

جهينة نيوز

تطلق شركة سامسونغ هاتفاً ذكياً قابلاً للطي قريباً، ويحمل اسم «كوديا Winner»، وذكر تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الشركة الكورية الجنوبية تسعى لتقديم الهاتف بشاشة 7 بوصات، بحيث يصبح عند طيه بحجم محفظة الجيب، مع وجود شاشة صغيرة على الجانب الخلفي العلوي للهاتف تعرض المعلومات عند تلك الوضعية، وتتيح للمستخدم التفاعل مع هاتفه دون الحاجة لفك طيه.

وكشفت تسريبات أيضاً أن الكاميرا ستكون في الجهة السفلى، أو العكس، بحيث يمكن للمستخدم الاستفادة منها دون الاضطرار إلى فتح الهاتف بحجمه الكامل، وأن سعره قد يفوق 1500 دولار.