نيمار يحسم موقفه: لن ارحل عن "باريس سان جيرمان"!

جهينة نيوز

حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم "باريس سان جيرمان"، موقفه من الانضمام إلى "ريال مدريد" الإسباني خلال الصيف الجاري، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف "يوفنتوس" الإيطالي.

و أكد نيمار، البالغ من العمر 26 عاما، أنه لن يرحل عن فريقه الحالي بالرغم من تلك الشائعات التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف الملكي.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أنا مستمر، لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وذهبت إلى هناك للتحدي، ولديه أهداف جديدة نسعى لتحقيقها، ولم يتغير شيء في رأسي".

وأضاف: "أتمنى أن يكون الموسم المقبل ناجحا، ونحقق العديد من الألقاب مع الفريق، أعتقد أن سان جيرمان جيدً جدًا كما أنني سعيد لأني لدينا نجوم أصحاب جودة عالية".

جدير بالذكر أن نيمار، صرح أكثر من مرة مؤخرا بأنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان، مبديا غضبه من الأنباء المنتشرة حول هذا الأمر.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيل نيمار إلى ريال مدريد فبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أيضا، فإن إدارة سان جيرمان أبدت استعدادها للتفاوض حول رحيل نيمار، لكن بشرط ألا يقل العرض المقدم من أي فريق، عن 200 مليون يورو.

وكذلك وفقا لما ورد عن شبكة "بريميوم سبورت" الفرنسية، فإن نيمار، بات قريبا من الرحيل.

وتابعت الشبكة أن توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي، حدد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، كهدف أساسي لضمه، حال رحيل نيمار.