بوتين: كأس العالم في روسيا كان الحدث الأكثر أهمية عالميا

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا كانت حدثا هاما واسع النطاق، وتم الإعداد والتحضير لهذا الحدث لمدة ثماني سنوات، وتطلبت استثمارات جادة.

وقال بوتين في اجتماع للمجلس الحكومي للشؤون الرياضية:" أصبحت بطولة كأس العالم بالنسبة لروسيا الحدث العالمي الرياضي الأكثر أهمية، وتم التحضير للبطولة لمدة ثماني سنوات، وتطلبت استثمارات حقيقية وضخمة، وبفضل جهود مئات الآلاف من الناس قمنا بتنظيمها على أعلى مستوى كما وعدنا، ونجاح البطولة أصبح حقيقة معترف بها".

ويذكر أن بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، أقيمت وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا، وذلك في 11 مدينة روسية، وامتدت في الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو، وحتى 15تموز/يوليو.

سبوتنيك