جيش العدو يستهدف قطاع غزة بالطائرات والدبابات

جهينة نيوز

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه استهدف عددا من الأهداف التي وصفها بالإرهابية في قطاع غزة، مستخدما الطائرات والدبابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على "تويتر"، إنه "في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة جنوب قطاع غزة أغار جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة مستخدما الطائرات والدبابات".

​وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 2 من المواطنين جراء استهداف قوات العدو لشرق خان يونس في قطاع غزة.