الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف درعا ويسيطر على عدد من القرى والبلدات

جهينة نيوز

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في الريف الشمالي الغربي لمدينة درعا وتمكن من بسط سيطرته على عدد من القرى والبلدات.

واعلن مصدر عسكري، اليوم، ان انهيارات متسارعة في صفوف المجاميع الإرهابية وتقدم نوعي لبعض وحداتنا العاملة في المنطقة الجنوبية أدى إلى تحرير العديد من القرى والبلدات والمزارع في الريف الشمالي الغربي لدرعا.

وافاد المصدر بان القرى والبلدات التي تم تحريرها هي، الناصرية وأبو كتف والمقيبرة وعين فريخة وأبو غارة والقصيبة ومنقرة العلام ومزرعة الزقزقة وعين المقام والمزاعلة ورسم البجرس والبجرس ورسم القطا وعين التينة والسويقة ومنشية السويقة وعين الزيتون ورسم المنبطح والدواية الكبيرة والدواية الصغيرة والهجة.

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