معن عبد الحق يعلن خطوبته من شابة لبنانية

جهينة نيوز

أعلن الفناّن السوري معن عبد الحق خطوبته ، على شابة حسناء من خارج الوسط الفني، تدعى نوال محمود الخير وهي لبنانية من منطقة المنية في الشمال.

ونشر الممثل صورة خطوبته عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خلال وضعه الخاتم في يد خطيبته، من دون أي تعليق.

وانهالت التعليقات المباركة من قبل المتابعين وزملائه الفنانين، على رأسهم محمد خير الجرّاح وأريج خضّور، علماً أن عبد الحق هو الصديق الأقرب للنجم تيم حسن في الوسط الفني، وفق ما أعلن الأخير في مقابلة لصحيفة "الحياة".

معن عبد الحق مواليد دمشق (1 يوليو 1978 )عرفه المشاهدون بأدواره الكوميدية حيث كان يظهر بدور الفتى الصغير أو الطالب المشاكس. وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في العديد من المسلسلات السورية منها مسلسل "الخوالي" للمخرج بسام الملا و"باب الحارة" بدور "صطيف" الجاسوس الذي يعمل لصالح المستعمر الفرنسي ويتنكر بهيئة أعمى ومسكين واشتهر بهذه الشخصية كثيراً.