استقرار الحالة الصحية للممثل الكبير جميل راتب

جهينة نيوز

تعرض الممثل الكبير جميل راتب لوعكة صحية أمس الخميس أدخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة

و أكّد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، استقرار الحالة الصحية للممثل جميل راتب لافتا إلى أنّ راتب يحظى بعناية طبية فائقة، ويخضع لفحوصات طبية منذ لحظة دخوله.

من جهته قال مدير أعمال جميل راتب، هاني التهامي، إنّه فوجيء بانخفاض ملحوظ في نبرة صوته عند الحديث، وذلك بعد إصابته بنزلة برد في الأيّام الماضية، مشدّداً على أنّ حالة راتب جيدة ومستقرة، ولكن لم يتحدد بعد موعد مغادرته المستشفى.

و طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي أثناء زيارتها للفنان جميل راتب في المستشفى بالإهتمام بحالته الصحية، باعتباره أحد رموز الفن والإبداع في مصر.