بالصور.. بدء أعمال اليوم الثانى لرفع " تابوت الإسكندرية "..ملامح الجماجم تحمل علامات الرجولة

جهينة نيوز

كشف الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس من موقع رفع تابوت الإسكندرية، عن أن التابوت احتوى على 3 هياكل عظمية أو مومياء

و قال الوزيري أن ملامح الجماجم يظهر عليها علامات الحدة والرجولة والشهامة، مما يدل على أنهم عسكريين، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الجماجم إلي المعامل المختصة لإجراء الدراسات عليه لمعرفة هويتها .

و لفت إلى إنه تم وقف أعمال رفع الجزء السفلي لتابوت الإسكندرية من أجل إراحة العاملين نظرا لقدومهم من الأقصر بعد الاستعانة بهم في أعمال رفع التابوت.

وأشار الوزيري إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرفع الجزء السفلي للتابوت، وإلى تولى قوات الجيش تأمين الموقع، مؤكدًا على أنه من المقرر اليوم إخراج غطاء التابوت ويتبقى الجزء الأسفل، لرفعه بمساعدة معدات رفع.

و نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بالفريق الأثرى القائم بأعمال رفع «تابوت الإسكندرية» اليوم الجمعة أنه سيتم الحفر تحت التابوت لدخول معدات الونش أسفله لرفع باقي الأجزاء ونقله.

وعثر فريق من علماء المجلس الأعلى للآثار على التابوت الغرانيتي الضخم مدفونا على عمق يزيد على 16 قدما تحت سطح الأرض، إلى جانب تمثال رأس ضخم من المرمر، يحتمل أن يكون للرجل الذي يملك القبر، وذلك أثناء تفقد قطعة أرض قبل بدء الحفر لإنشاء مبنى في شارع الكرملي في منطقة سيدي جابر شرق الأسكندرية. .

ويقول الخبراء إن التابوت القديم لم يُمس منذ دفنه خلال العصر البلطمي، الذي استمر 300 عام تقريبا، من 332 إلى 30 قبل الميلاد، أي أن عمر الموقع أكثر من ألفي عام.

المصدر وسائل إعلام مصرية