تكريم عدد من الأطفال الموهوبون المشاركين ببرنامج "ذا فويس كيدز" بدمشق

جهينة نيوز- خاص:

"نجومك بالعالي ياسورية" عنوان الحفل الذي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تكريما لعدد من الأطفال الموهوبون المشاركين بعدد من المسابقات الغنائية العربية بحضور وزير السياحة بشر يازجي وعدد من الفنانين والنجوم السوريين.

وفي تصريح "لجهينة نيوز" قال الوزير يازجي أن هذه المبادرة تؤكد على قوة و جمال وحضارة سورية، مضيفا، أنه بالنسبة لنا أحد أهم الركائز هو دعم الأطفال ليس بالجانب التعليمي فقط وإنما بالجانب الفني أيضاً ،بالرغم من الحرب التي أثرت بكل مفاصل الحياة بسورية إلا أن الرسالة الذي قدمها الأطفال اليوم أن سورية ستبقى بلد الحضارة والجمال بلد الموسيقى نحن بلد كل الرسالات الحضارية وأهمها رسالة السلام والحضارة الدائمة.

بدوره قال راغب صليبي مدير عام شركة دلتا وأحد أعضاء مؤسسة الفينيق السورية: عنوانا اليوم نجومك بالعالي ياسورية، النجوم هم أطفال يستحقون الرعاية اثبتو بأنهم نجوم حقيقيون، وتابع صليبي اليوم أردنا أن نتيح الفرصة لهم لكي يقدمو مواهبهم على مسرح موجود في بلدهم بين أهلهم وجمهورهم ، ولدينا مواهب منذ الطفولة جديرة بالأهتمام والرعاية ،واليوم كانت المبادرة إعادة هولاء الأطفال المميزين إلى خشبة المسرح.

ووصفت الفنانة سوسن ميخائيل التكريم بالمبادرة الجيدة جداً حيث قالت، هولاء الأطفال نجوم حقيقيون لكن لم ينصفوا وتم إخراجهم من برامج المسابقات فقط لأنهم سوريين ، نحن نفتخر بهؤلاء الأطفال وهناك مواهب أكثر يجب إظهارها، لافتة إلى أن هذه المبادرة اليوم من أجل تبني هولاء الأطفال ومساعدتهم حتى وصولهم النجومية .

وتحدث الفنان فاتح سلمان لجهينة نيوز قائلا: لنا الشرف أن نكون اليوم ضمن تظاهرة فنية لها علاقة بالأطفال الموهوبين الذين رفعوا علم سورية في المحافل الدولية في الوقت الذي كان فيه حصار وحرب عالمية على هذا البلد عندما نتحدث عن هكذا أطفال دافعوا عن بلدهم بطريقتهم لأن كل شخص يدافع عن بلده من موقعه "الطبيب من موقعه والجندي من موقعه وأيضاً الفنان من موقعه"، و هؤلاء الأطفال فنانين حققين استطاعو تقديم سورية أمام العالم وأكدو على وجود وعظمة الجمهورية العربية السورية.

وفي الختام بين الفنان مالك محمد، لجهينة نيوز أن حضورهم اليوم هذا التكريم مهم جدا من أجل دعم الجيل القادم من الأطفال والشباب الصاعد الذي حقق نجحات خارج سورية ،و اليوم نقدم له هذا الدعم من أجل التواجد على الساحة الفنية السورية، منوها الى ان هؤلاء الأطفال من حقهم أن يأخذوا هذا المكان الجميل هذه الشهرة الإعلامية، مؤكدا على اهمية مثل هذه الفعليات لإحياء الحالة الانسانية والروحية لدى المجتمع بالكامل وذلك مع بدء التعافي من الحرب التي دمرت البشر قبل الحجر.