بالفيديو.. وفاة طفلة على متن طائرة يمنية بسبب نقص الأوكسجين

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام يمنية عن وفاة طفلة على متن طائرة تابعة لـ"خطوط الطيران اليمنية" بسبب نقص الاوكسجين في المقصورة.

و ذكرت أن الطفلة اماني داؤد يحيى توفيت بعد توقف الرحلة لساعتين بسبب تعطل التكييف داخل الطائرة، الأمر الذي أدى الى نقص الاوكسجين

وذكر موقع "أخبار اليمن" نقلاً عن والد الطفلة قوله "استلمت الطيران اليمنية منه مبلغ 150 دولاراً مقابل توفير الأوكسجين لطفلته لكنه لم يوفره لها".

هذه الحادثة أثارت موجات غضب عارمة في البلاد حيث دعى البعض إلى محاسبة طاقم الطائرة ووزير النقل بسبب تزايد الفساد في الشركة. كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وأنا_أشهد وذلك للتفاعل مع القضية.

وبحسب ما تداوله الناشطون فإن طبيباً كان على متن الرحلة وقام بإخبار والدها بأن طفلتهم فارقت الحياة ما شكّل صدمة في أوساط المسافرين.