الفيفا يغرم عدة أندية عربية

جهينة نيوز

غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدة اندية عربية لعدم تسديد مستحقات لاعبيها مهددا بفرض حظر عليها في سوق الانتقالات اذا لم تف بالتزاماتها.

وتعرض النادي العربي القطري لغرامة قدرها 800ر25 الف يورو ومنح مهلة 3 اشهر لتسديد المبالغ المستحقة عليه.

وفي حال عدم الالتزام، يواجه العربي حسم 6 نقاط من رصيده في الدوري القطري وفرض عقوبة بمنعه من التعاقد مع لاعبين لفترتي تسجيل.

بدوره، غرم نادي الخريطيات القطري بمبلغ 20 الف يورو ومنح مهلة 60 يوما. ويواجه الخريطيات خطر حسم 6 نقاط من رصيده ومنع من التعاقد لفترتي تسجيل.

اما ابرز الاندية العربي الاخرى، فهي الزمالك المصري والجزيرة الاماراتي (كلاهما 20 الف يورو).

كما غرم الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ 42 الف يورو لانه لم يلتزم عدم خوض مباريات ودية في الفترة من 21 الى 27 ايار/مايو الماضي التي كانت مخصصة لاراحة اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم.

وخاض المنتخب المصري خلال هذه الفترة مباراة ودية ضد الكويت في 25 ايار/مايو.

المصدر أ ف ب