الدولار دون أعلى مستوى في عام بعد انتقاد ترامب لـ«السياسة النقدية»

جهينة نيوز:

قبع الدولار دون أعلى مستوى في عام اليوم (الجمعة) بعد أن عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خشيته من صعود العملة، على رغم أن تراجع اليوان الصيني حد من الإقبال على المخاطرة.

والدولار مهيأ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني توالياً. وزادت العملة الأميركية أكثر من خمسة في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفعل التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

لكن ترامب قال في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي» أمس (الخميس) إن قوة الدولار تجعل الولايات المتحدة عرضة للضرر، مشيراً إلى أن اليوان الصيني «يهوي كالصخرة».

وفي مقابل سلة عملات، قبع الدولار عند 95.19، وهو مستوى يقل قليلاً عن الأعلى في عام، والذي بلغ 95.62 في الجلسة السابقة. لكن الإقبال على المخاطرة ظل ضعيفاً بعد أن سمحت الصين لعملتها بالهبوط.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيراً يذكر عند 0.7364 دولار أميركي بعدما عوض الخسائر التي مني بها في وقت سابق عندما انخفض 0.5 في المئة. ونزل اليورو 1.1639 دولار.

وانتقد ترامب أمس السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي، في موقف نادر يستهدف فيه البيت الأبيض المصرف المركزي الذي يؤكد باستمرار استقلاليته.

وأدت تصريحات ترامب إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسواق المال في آسيا.

وقال ترامب في المقابلة التي تُبث بالكامل اليوم: «لست راضياً عن السياسة النقدية التي ترفع أسعار الفائدة تدريجياً، لكن في الوقت نفسه أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل».

وبعدما اكد أنه اختار «رجلاً جيداً جداً» لرئاسة الاحتياطي الفيديرالي هو جيروم باول الذي عينه خلفاً لجانيت يلين، قال ترامب انه «ليس مسروراً بسياسته النقدية، لاننا نشهد نمواً، يريدون أن يرفعوا مرة أخرى اسعار الفائدة. لست راضياً عن ذلك».

ودان الرئيس الاميركي ارتفاع سعر الدولار أيضاً بسبب آفاق زيادة الفائدة والنزاعات التجارية. وقال: «انظروا إلى سعر اليورو، إنه يتراجع! الصين عملتها تنخفض سريعاً. هذا يضعنا في وضع لا يخدم مصلحتنا».

وبهذه التصريحات، يخرق ترامب مرة أخرى الاعراف السائدة بأن يحترم الرئيس الأميركي استقلالية قرارات الاحتياطي الفيديرالي.

وينوي الاحتياطي الفيديرالي الذي بدأ منذ سنتين عملية خروج من سياسة الفائدة المعدومة، ان يرفع معدل الفائدة الاساسي تدريجياً مرتين هذه السنة لتبلغ 2.50 في المئة بدلاً من 2 في المئة اليوم.

وقال عمر ايسينر الذي يعمل في «كومونولث فورين اكستشينج» ان تصريحات ترامب «مهمة لأنها تخرق تقليداً احترمه في شكل صارم الرؤساء السابقون وهو استقلالية البنك المركزي للولايات المتحدة».

وأضاف أن الدولار تأثر خصوصاً بتصريحات ترامب «التي رأى فيها أن قوة الدولار في مقابل اليورو والعملة الصينية يشكل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد الاميركي»، مشيراً إلى أن الرئيس ووزير الخزانة ستيفن منوتشين كانا أشادا في الماضي بدولار ضعيف.

وتابع أن «أي إشارة أخرى إلى أن الإدارة تعتبر الدولار سلاحاً في ترسانتها في الحرب التجارية يمكن أن تؤثر في شكل واضح (على الدولار) في المستقبل».

المصدر رويترز