أسعار النفط ترتفع لكنها ما زالت باتجاه انخفاض أسبوعي

الجمعة, 20 تموز 2018 الساعة 12:24 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

أسعار النفط ترتفع لكنها ما زالت باتجاه انخفاض أسبوعي

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، لكنها ما زالت تتجه إلى انخفاض أسبوعي بفعل مخاوف في شأن تخمة المعروض من الخام والخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 في المئة، إلى 72.85 دولار للبرميل في حلول الساعة 06.55 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 69.79 دولار للبرميل.

لكن الخامين على مسار تسجيل خسارة للأسبوع الثالث توالياً، بعد أن تراجعا بشدة يوم الاثنين. ويتجه برنت إلى التراجع 3.3 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.8 في المئة.

وانخفضت الأسعار بفعل المخاوف في شأن التخمة مع عودة بعض الإنتاج الذي كان قد توقف، بينما أثارت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من تضرر اقتصاديهما وطلبهما على السلع الأولية.

وشكلت الولايات المتحدة نحو خمس حجم الطلب على النفط في العام 2017، بينما استهلكت الصين حوالى 13 في المئة، وفقاً لبيانات مراجعة «بي.بي» الإحصائية للطاقة.

المصدر رويترز


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