وصول كامل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا إلى مركز الإقامة المؤقت

جهينة نيوز

وصلت الدفعة الاخيرة من الحافلات التي تقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا في ريف ادلب الشمالي بالإضافة الى حافلة تحمل على متنها مختطفي بلدة اشتبرق بريف ادلب الجنوبي الغربي الى معبر "الحاضر - العيس" في ريف حلب ومنه الى مركز الإقامة المؤقت في جبرين، فجر اليوم.

وكان تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قد احتجز أكثر من 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة، عند مفرق العيس بريف حلب الجنولي، وذلك خرقا لنص الاتفاق الذي يقضي بإجلاء كامل أهالي البلدتين.

وتوصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع الميليشيات المسلحة، ينص على مغادرة أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين منذ العام 2015، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، إضافة إلى إخراج القسم المتبقي من مختطفي بلدة اشتبرق من سجون الجماعات الإرهابية في إدلب، مقابل إخراج الدولة السورية 1500 سجين باتجاه إدلب أيضا.