هبوط للأسهم اليابانية في نهاية جلسة شهدت تعاملات متقلبة

جهينة نيوز

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بعدما أدى تراجع اليوان الصيني في وقت سابق إلى عودة المخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه مخاطر متزايدة بسبب نزاع تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.29% إلى 22697.88 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26% مسجلا 1744.98 نقطة. لكن المؤشرين سجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتصدرت قائمة الخاسرين أسهم شركات إنتاج الصلب والمعادن غير الحديدية وشركات الشحن بانخفاضات بلغت 1.3 و1.7 و1.4% بالترتيب. وجرت العادة على تضرر أسهم شركات الشحن من مخاوف الحرب التجارية.

وهبط سهم كوبي ستيل 2.3% ، بينما نزل سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة وسومكو 4.1%.

المصدر: رويترز